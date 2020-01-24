نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية فعالية “المقهى السعودي” على هامش “المنتدى الاقتصادي العالمي 2020” في “دافوس” السويسرية.
ويهدف “المقهى السعودي” لتعريف المشاركين في المنتدى بثقافة وتقاليد المجتمع السعودي من خلال محتوى رقمي تفاعلي يفتح نوافذ على دول العالم كافة، ويمد جسور التواصل مع مختلف الثقافات، من أجل تعزيز الاحترام والتفاهم المشترك.
وتسعى هيئة السياحة من خلال المقهى لتبادل الرؤى والأفكار، وتسليط الضوء على تجربة المملكة في الانفتاح السياحي، وإطلاقها للتأشيرة السياحية أمام الزوار من كل دول العالم، والتعريف بالمقومات السياحية والكنوز التراثية والتاريخية بالمملكة، بالإضافة لاستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي انطلق للمرة الأولى في عام 1971، بمدينة دافوس في سويسرا، ويهدف لتحسين أوضاع العالم، وأصبح الملتقى السنوي لأهم زعماء العالم والشخصيات الرئيسة ورجال الأعمال، ويشارك فيه هذا العام أكثر من 3000 شخصية عالمية بارزة، من 117 دولة حول العالم.
وفق “أخبار 24”.