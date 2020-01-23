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أخبار محلية > “التجارة”: 20 % نسبة النساء من أصحاب المشاريع بالمملكة
23/01/2020   10:44 م

“التجارة”: 20 % نسبة النساء من أصحاب المشاريع بالمملكة

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كشفت مساعد وزير التجارة والاستثمار إيمان المطيري، اليوم الخميس، أن حاضنات الأعمال والمرأة تشــــكل 20 % من أصحاب المشاريع والمنشآت في المملكة، حيث تشكل نسبة النساء في الجامعات بالمملكة 54 %.

جاء ذلك خلال مشاركة المطيري في جلسة حوارية في منتدى “دافوس” الاقتصادي، مبديةً رغبة الوزارة في زيادة نسبة مشاركة النساء في ريادة الأعمال إلى 50 %، حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية عربياً في الإصلاحات النظامية المتعلقة بالمرأة.

كما بيّنت بأن المملكة عدلت القوانين الخاصة بالمرأة في 6 أسابيع، الأمر الذي وضع السعودية في مرتبة متقدمة بالنسبة للتقرير العالمي الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة، والتي تعمل الآن في مجالات: الإطفاء والبناء وغيرها. وفق “أخبار 24”.

“التجارة”: 20 % نسبة النساء من أصحاب المشاريع بالمملكة

أخبار محلية
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