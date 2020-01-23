وزير النقل يرعى افتتاح مجلس الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص

افتُتحت – اليوم (الخميس) في مدينة الرياض – أعمال مجلس الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص، ورعى الافتتاح وزير النقل رئيس لجنة الخدمات اللوجستية صالح الجاسر.
ويهتم المجلس بإشراك القطاع الخاص في القرارات، وبمراجعة السياسات والتشريعات، وبدراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الشأن اللوجستي.
كما يهتم المجلس بدراسة الفرص الواعدة واستكشافها، وتقديم الأفكار والمقترحات والتوصيات التي تسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI)، واقتراح أفضل الوسائل لتيسير ممارسة الأعمال في المجال اللوجستي.
وفق “أخبار 24”.