“النقل”: تنفيذ 137 كلم من مشروع طريق القصيم ـ ‏مكة السريع

تواصل وزارة النقل تنفيذ 137 كلم من مشروع طريق القصيم ـ مكة المكرمة المباشر، والبالغ إجمالي أطواله 636 كلم.
وأكدت الوزارة وفقًا لـ”مكة” أن الأجزاء المتبقية من الطريق البالغة 499 كلم ، سيتم تنفيذها ضمن خططها واستراتيجياتها المستقبلية، على مراحل عدة ضمن خمسة مشاريع.
وأوضحت أنه يجري تنفيذ 137 كلم، بعرض 70 – 100 م، مقسم لثلاث حارات في كل اتجاه، و21 تقاطعًا.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ بنسبة إنجاز 100% (الجزء الواقع بمنطقة القصيم)، المرحلة الأولى بطول 26 كلم، مع تقاطع علوي مع طريق الرس / النبهانية ، كما يجري تنفيذ المرحلة الثانية من نفس المنطقة بطول 30كلم بنسبة إنجاز 94%، بالإضافة لـ 16.5 كلم إنجاز بنسبة إنجاز 68 %.
ويجري العمل في المرحلة الثالثة من منطقة القصيم، بطول 19.5 كلم بنسبة إنجاز 43 %، بالإضافة لـ41,75 كلم بنسبة إنجاز 6 %.