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أخبار محلية > “النقل”: تنفيذ 137 كلم من مشروع طريق القصيم ـ ‏مكة السريع
23/01/2020   6:16 م

“النقل”: تنفيذ 137 كلم من مشروع طريق القصيم ـ ‏مكة السريع

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تواصل وزارة النقل تنفيذ 137 كلم من مشروع طريق القصيم ـ ‏مكة المكرمة المباشر، والبالغ إجمالي أطواله 636 كلم. ‏

وأكدت الوزارة وفقًا لـ”مكة” أن الأجزاء المتبقية من الطريق ‏البالغة 499 كلم ، سيتم تنفيذها ضمن خططها واستراتيجياتها ‏المستقبلية، على مراحل عدة ضمن خمسة مشاريع.‏‎

وأوضحت أنه يجري تنفيذ 137 كلم، بعرض‎ ‎‏70 – 100 م،‎ ‎‏ ‏مقسم لثلاث حارات في كل اتجاه، و21 تقاطعًا.‏

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ بنسبة إنجاز 100% ‏‏(الجزء الواقع بمنطقة القصيم)، المرحلة الأولى بطول 26 ‏كلم، مع تقاطع علوي مع طريق الرس / النبهانية ، كما ‏يجري تنفيذ المرحلة الثانية من نفس المنطقة بطول 30كلم ‏بنسبة إنجاز 94%، بالإضافة لـ 16.5 كلم إنجاز بنسبة إنجاز 68 %.
ويجري العمل في المرحلة الثالثة من منطقة القصيم، بطول 19.5 كلم بنسبة إنجاز 43 %، بالإضافة لـ41,75 ‏كلم بنسبة إنجاز 6 %.

“النقل”: تنفيذ 137 كلم من مشروع طريق القصيم ـ ‏مكة السريع

أخبار محلية
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