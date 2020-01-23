أطلقت شركة القدية للاستثمار برنامجاً رقمياً يُسقط صورا ثلاثية الأبعاد، استخدم لأجله جانب من جبل طويق الشهير كخلفية لهذه التقنية البصرية.
وقالت القدية إنه تم استخدام 84 جهازا للعرض الرقمي، نقل من خلالها حكاية نشأة جبال طويق من تاريخ العصرين البركاني والجليدي ووصولاً إلى افتتاح القدية المتوقع في عام 2023، لمدة ثلاث دقائق.
وأوضحت أنها استخدمت التقنية في الحفل الختامي لرالي داكار، لاختبار فعالية أجهزة العرض وكيف تعمل في حدث حقيقي، وأبرزت شعار القدية بطول ١٥٠مترا، بالإضافة لشعار داكار والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وكان يمكن مشاهدة ذلك العرض من مسافة بعيدة من جميع الاتجاهات.
وبينت أن مساحة العرض البصري بلغ نحو32 ألف متر مربع، وعمل على تجهيزه خلال الأربعة أشهر الماضية 80 فنياً.
وفق “أخبار 24”.