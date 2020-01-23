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أخبار محلية > بتوجيه من نائب أمير الرياض.. “النقل” تعاقب مقاول طرق تسبب إهماله في تضرر مركبة مواطن
23/01/2020   6:15 م

بتوجيه من نائب أمير الرياض.. “النقل” تعاقب مقاول طرق تسبب إهماله في تضرر مركبة مواطن

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اتخذ فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض إجراءات نظامية بحق مقاول منفذ لأحد مشاريع الطرق بالعيينة، ثبت إهماله بعد أن نشر مواطن مقطع فيديو يشكو فيه تضرر إطارات مركبته من مسامير تركها المقاول على الطريق.

وكان نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن وجه بمحاسبة عاجلة للمقاول، وفقا لـ “سبق”، بعد تداول مقطع فيديو يشكو فيه مواطن تضرر إطارات مركبته بسبب مسامير تثبيت أعمدة مرنة في موقع كانت به تحويلة، وتركها المقاول المنفذ لمشروع على الطريق.

وتضمنت الإجراءات المتخذة بحق المقاول اتخاذ حسومات عليه، وإبعاد مدير المشروع والفريق الفني، وإلزام المقاول بتعويض المواطن المتضرر، وفق الإجراءات النظامية التي تتبع في مثل هذه الحالات.

بتوجيه من نائب أمير الرياض.. “النقل” تعاقب مقاول طرق تسبب إهماله في تضرر مركبة مواطن

أخبار محلية
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