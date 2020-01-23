“طيران ناس” تتوصل للكرسي المتحرك الخاص بالمواطنة.. وتوضح ملابسات فقدانه

كشفت شركة طيران ناس ملابسات فقد الكرسي المتحرك الخاص بالمواطنة من ذوات الإعاقة التي فقدته السبت الماضي خلال رحلة من المدينة المنورة إلى الرياض.
وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم إنه بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة في مطار الملك خالد الدولي تبين وصول الكرسي الخاص بالمواطنة على نفس رحلتها، غير أن أحد المسافرين أخذ الكرسي واستخدمه في الوصول إلى صالة أخرى وتركه هناك.
وأبانت أنه يجري حالياً التواصل مع المواطنة نجلاء لتسليمها الكرسي، مؤكدة أنها تضمن لها حق التعويض عن الضرر الذي لحق بها. وفق “أخبار 24”.
وكانت المواطنة اشتكت من فقدان كرسيها المتحرك، مبينة أن قيمته 20 ألف ريال، وهو مصمم بمواصفات خاصة لحالتها، وأنها تعاني أشد المعاناة منذ فقدانه، لاسيما وأنها تحتاج لشهرين للحصول على بديل بنفس مواصفاته.