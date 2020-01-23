نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “طيران ناس” تتوصل للكرسي المتحرك الخاص بالمواطنة.. وتوضح ملابسات فقدانه
23/01/2020   6:14 م

“طيران ناس” تتوصل للكرسي المتحرك الخاص بالمواطنة.. وتوضح ملابسات فقدانه

+ = -
1509

كشفت شركة طيران ناس ملابسات فقد الكرسي المتحرك الخاص بالمواطنة من ذوات الإعاقة التي فقدته السبت الماضي خلال رحلة من المدينة المنورة إلى الرياض.
وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم إنه بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة في مطار الملك خالد الدولي تبين وصول الكرسي الخاص بالمواطنة على نفس رحلتها، غير أن أحد المسافرين أخذ الكرسي واستخدمه في الوصول إلى صالة أخرى وتركه هناك.

وأبانت أنه يجري حالياً التواصل مع المواطنة نجلاء لتسليمها الكرسي، مؤكدة أنها تضمن لها حق التعويض عن الضرر الذي لحق بها. وفق “أخبار 24”.

وكانت المواطنة اشتكت من فقدان كرسيها المتحرك، مبينة أن قيمته 20 ألف ريال، وهو مصمم بمواصفات خاصة لحالتها، وأنها تعاني أشد المعاناة منذ فقدانه، لاسيما وأنها تحتاج لشهرين للحصول على بديل بنفس مواصفاته.

“طيران ناس” تتوصل للكرسي المتحرك الخاص بالمواطنة.. وتوضح ملابسات فقدانه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084558.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.