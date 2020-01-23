دخلت محافظة العلا موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأطول عرض للمناطيد المتوهجة في العالم، بعدد 100 منطاد زينت سماء العلا على مسافة تجاوزت 3 كيلومترات.
وجاءت فعالية المناطيد ضمن مهرجان “شتاء طنطورة” المقام حاليًا في العلا، وشارك فيها طيارون من 19 دولة حول العالم، والذين نجحوا في تسجيل الرقم القياسي الجديد، وذلك بحضور فريق من موسوعة “غينيس” والذي تحقق من كسر الرقم القياسي العالمي السابق.
ويشمل عرض المناطيد المتوهجة تشكيل إضاءة راقصة تتماشى مع الموسيقى باستخدام مشاعل المناطيد التي تعكس الضوء على مغلف المناطيد ذات الألوان الزاهية.
وعبر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا ورئيس الاتحاد السعودي للمناطيد عمرو المدني، عن فخرهم بتسجيل الرقم القياسي بالعرض الساحر للمناطيد الذي زين سماء العلا بألوانها وأضوائها المبهرة.
وفق “أخبار 24”.