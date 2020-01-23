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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير المالية في دافوس: لدينا 3 أهداف رئيسية نود تحقيقها من خلال رئاستنا لقمة العشرين
23/01/2020   6:12 م

بالفيديو.. وزير المالية في دافوس: لدينا 3 أهداف رئيسية نود تحقيقها من خلال رئاستنا لقمة العشرين

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قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة في رئاستها لمجموعة العشرين تواجه فيها تحديات جدية وصعبة، منها تحديات جيوسياسية وأخرى متعلقة بالتكنولوجيا الخطرة، وتغير المناخ والعديد من القضايا الشمولية.

وأوضح الجدعان خلال حديثه اليوم الخميس في منتدى “دافوس” أن العالم بات الآن أكثر تشابكاً وهنالك قضايا وتحديات قد لا تحل في دورة واحدة، وهذا يتطلب من الجميع التعاون فيما بينهم للتأكد من الوصول إلى حلول بشأنها.

وأبان أن المملكة أعلنت عن خطتها لاستضافة اجتماعات قمة العشرين في ديسمبر، والتي تتضمن 3 أهداف رئيسية نسعى لتحقيقها، وهي في مقدمتها التمكين للشباب والنساء والشرائح المختلفة للمجتمعات، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الهدف الثاني هو حماية كوكب الأرض سواء في المناخ أو المحيطات وغير ذلك، والهدف الثالث هو إيجاد وجهات جديدة للتكنولوجيا والتطورات التي تحدث وكيفية تبني هذا التقدم بما ينعكس بشكل أفضل على الناس في جميع أنحاء العالم.

 

بالفيديو.. وزير المالية في دافوس: لدينا 3 أهداف رئيسية نود تحقيقها من خلال رئاستنا لقمة العشرين

أخبار محلية
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