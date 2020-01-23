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أخبار محلية > من داخل السفارة.. “الرقيبة” يعتذر ويعلق على إيقافه وزملائه بسبب إدخال طيور إلى لندن (فيديو)
23/01/2020   6:12 م

من داخل السفارة.. “الرقيبة” يعتذر ويعلق على إيقافه وزملائه بسبب إدخال طيور إلى لندن (فيديو)

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اعتذر الناشط منصور الرقيبة عن واقعة قيامه مع واثنين من أصدقائه، بإدخال طيور إلى لندن، مقراً أنه كان يجهل القوانين والأنظمة.

وقال الرقيبة في مقطع فيديو نشره اليوم (الخميس) من داخل سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، إن عملية إدخال الطيور واللحوم بحسب الأنظمة في لندن، هي من الممنوعات التي تستوجب التوقيف لمدة 3 أشهر.

وأضاف الرقيبة، أن السفارة تدخلت وساهمت في تخفيف العقوبة بحيث تقتصر على الغرامة فقط، مقدماً شكره للسفارة على وقوفها معهم، ومؤكدًا أنَّ هذا العمل غير مستغرب من السفارة، وأنه محرج من أن يقف هذا الموقف في السفارة السعودية.

وكانت سفارة المملكة، أوضحت في بيان لها أن بعض المواطنين الزائرين يقعون في أخطاء؛ بسبب جهلهم بأنظمة البلد المضيف، كما أن البعض يتهاون بالنظام بحجة أن صديقاً أو قريباً له لم يتم مخالفته أو ضبطه حين ارتكاب نفس المخالفة، داعية المواطنين إلى ضرورة الاطّلاع على الأنظمة والالتزام بها. وفق “أخبار 24”.

من داخل السفارة.. “الرقيبة” يعتذر ويعلق على إيقافه وزملائه بسبب إدخال طيور إلى لندن (فيديو)

أخبار محلية
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