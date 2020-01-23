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أخبار محلية > الخريف: ما بين 50 إلى 70 مصنعاً جديداً في المملكة كل شهر.. وإطلاق نظام التعدين قريباً
23/01/2020   6:10 م

الخريف: ما بين 50 إلى 70 مصنعاً جديداً في المملكة كل شهر.. وإطلاق نظام التعدين قريباً

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، أن المملكة تعتمد على قطاع التعدين لدعم صناعتها مستقبلاً، وأن الوزارة تعمل على إطلاق نظام التعدين قريباً.

وأضاف الخريف، وفقاً لـ”العربية نت”، أن نظام التعدين الذي أعدته الوزارة يخضع حالياً للمراجعة بمجلس الشورى، كما سيطلق قريباً بنك الصادرات برأسمال يصل إلى 30 مليون ريال.

ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة أصدرت قراراً بإعفاء منشآت القطاع الصناعي من المقابل المالي للوافدين مؤقتاً لمدة 5 سنوات، ما يعني أن قرار الإعفاء لم يتخذ كي يبقى كثيراً، إنما الهدف منه مساعدة الاستثمار في الميكنة، أما الصناعات غير القابلة للميكنة فيمكن دعمها بالتوطين.

وأشار الخريف إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي أسهمت في دفع الاستثمارات في هذا القطاع، مبيناً أن المملكة تشهد افتتاح ما بين 50 إلى 70 مصنعاً كل شهر.

الخريف: ما بين 50 إلى 70 مصنعاً جديداً في المملكة كل شهر.. وإطلاق نظام التعدين قريباً

أخبار محلية
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