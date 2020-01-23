بالصور.. مجلس صلح بحضور كويتيين

تم بفضل الله وإحسانه ثم بدعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الامين رعاهما الله عقد مجلس صلح بين حسن بن محمد الدوسري و نواف بن علي الاحيمر بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ عبدالرحمن بن محمد ابن حملا الهاجري من الكويت والشيخ خالد بن عبدالله التميمي والشيخ علي الخنيني واعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله عزوجل على اتمام هذا الصلح والفضل في ذلك لله سبحانه ثم لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نايب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمه الله ، منوهين في هذا المجال بجهود الشيوخ الحاضرين وأطراف القضية وصحيفة الخرج الاكترونية بقيادة الإعلامي الكبير الاستاذ القدير سعود بن عبدالله الضحوك .