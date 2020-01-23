“المسند”: درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى الثلاثاء المقبل

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، البروفيسور عبدالله المسند إن درجات الحرارة لا تزال متأثرة بالكتلة الهوائية شديدة البرودة، وأنه يتوقع أن تستمر في الهبوط حتى الثلاثاء المقبل.
وأوضح المسند أنه من المتوقع أن تتشكل اليوم الخميس السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من جازان وعسير وأجزاء محدودة من المنطقة الشرقية.
وأضاف أن نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة يستمر على معظم المناطق، وقد تؤدي إلى إثارة بعض الغبار في أجزاء من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل إلى اتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تؤثر على المنطقة هذه الأيام، داعية لتوخي الحيطة عند استخدام وسائل التدفئة، والحذر من النوم أو البقاء في الغرف المغلقة عند إشعال الحطب أو الفحم.