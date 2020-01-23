‏”تصفية” تُعيد 8 مليارات ريال لأصحابها في 2019‏

أكدت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” أن الأموال المستعادة تخطت حاجز الـ8 مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2019، وتم تسليم أكثر من 94 % من تلك المبالغ إلى أصحابها.
وأطلقت “تصفية” إحدى مبادراتها التوعوية “معجم المساهمات” عبر حسابها الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (@saTasfiah)، بهدف رفع الوعي والتعريف بالمصطلحات القانونية الدارجة في إطار عمل اللجنة.
ويدور عمل لجنة المساهمات العقارية في إطار المساهمات العقارية (المرخص لها وغيرها) قبل تاريخ 22 / 8 / 1426هـ، وتتخذ اللجنة في سبيل القيام بمهامها جميع الإجراءات الشرعية والقانونية والمحاسبية من أجل إنهاء جميع المساهمات العقارية بالطرق النظامية. وفق “أخبار 24”.