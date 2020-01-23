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أخبار محلية > ‏”تصفية” تُعيد 8 مليارات ريال لأصحابها في 2019‏
23/01/2020   1:46 م

‏”تصفية” تُعيد 8 مليارات ريال لأصحابها في 2019‏

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أكدت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” أن الأموال المستعادة ‏تخطت حاجز الـ8 مليارات ريال بنهاية ‏العام الماضي 2019، وتم تسليم أكثر من 94 % من تلك ‏المبالغ إلى أصحابها.‏

وأطلقت “تصفية” إحدى مبادراتها التوعوية “معجم المساهمات” ‏عبر حسابها الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر‎ ‎‎(@saTasfiah)‎، بهدف رفع الوعي والتعريف بالمصطلحات ‏القانونية الدارجة في إطار عمل اللجنة.‏

ويدور عمل لجنة المساهمات العقارية في إطار المساهمات ‏العقارية (المرخص لها وغيرها) قبل تاريخ 22 / 8 / 1426هـ، ‏وتتخذ اللجنة في سبيل القيام بمهامها جميع الإجراءات الشرعية ‏والقانونية والمحاسبية من أجل إنهاء جميع المساهمات العقارية ‏بالطرق النظامية.‏ وفق “أخبار 24”.

‏”تصفية” تُعيد 8 مليارات ريال لأصحابها في 2019‏

أخبار محلية
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