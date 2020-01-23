شرطة مكة تضبط مقيما أنشأ معملا لتزوير هوية مقيم وبطاقات التأمين وتصاريح الحج

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مقيم تورط بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن ضبط المتورط وهو مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر.
وأضاف الغامدي أنه ضبط بحوزته على 253 بطاقة مزورة لهوية مقيم، ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة، إضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة، وتم إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه . وفق “أخبار 24”.