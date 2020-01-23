تفاعلت وزارة الصحة مع مقطع فيديو نشرته فتاة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب فيه مساعدتها بتوفير العلاج لها من حروق في جسدها، مبينة أن والدها متوفى، وليس لها إخوة أو شخص يمد لها يد العون.
وقالت الفتاة وتدعى “ليلى” إن عمها سكب ماء نار على جسدها ما تسبب لها في تشوهات كبيرة، لافتة إلى أنها طرقت أبواب العديد من الجهات الحكومية طلباً للمساعدة في علاج حالتها غير أنها لم تجد مرادها.
وأرفقت تقريراً طبياً بحالتها صادراً من مدينة الملك سعود الطبية، يوضح أنها تعرضت لحروق بمادة كيميائية بنسبة 23% بمنطقة الوجه والرقبة والصدر والبطن، وتم إجراء ترقيع للجلد أكثر من مرة، وأنها تعاني حالياً ندوباً متضخمة بعدة مناطق من الجسد، وتشوهاً بالوجه والذراعين والبطن والساقين، وانكماشاً بالرقبة.
وأبانت أنه حتى اللحظة لم يتم القبض على عمها الذي اعتدى عليها، داعية الخيرين للتفاعل مع قضيتها أو مساعدتها في الحصول على حقها. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، ردت وزارة الصحة عبر حساب “الصحة_937” على موقع “تويتر” على تغريدة الفتاة بقولها: “لا بأس عليك أختي ليلى.. سنصعد حالتك ونهتم بها بإذن الله، نرجو التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة”.
تكفون ي أهل الخير ثقتي بالله ثم فيكم انشروه لعل الله يجعلكم سبب شفائي انا احتاج إلى زراعة جلد بسبب الحروق pic.twitter.com/IdX4epn6xL
— ليلى (@KjgIAnS5QhyLz7s) January 21, 2020