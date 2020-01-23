“الهيئة الملكية”: التشغيل التجاري لمطار الجبيل في 2025

توقع مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل بالإنابة المهندس عبدالله كاشغري أن يتم التشغيل التجاري لمطار الجبيل في عام 2025 عبر الشحن الجوي والطيران الخاص.
وأوضح كاشغري أن العمل متواصل حالياً لإنهاء مشروعي مطار الجبيل، وشبكة السكة الحديدية، مشيراً وفقاً لصحيفة “اليوم” إلى أهمية المطار كمركز اقتصادي، لقربه من المناطق الصناعية.
وفيما يتصل بشبكة السكة الحديدية، أبان أنه اكتمل تنفيذ 90% من الخط الرئيس، لافتاً إلى أنه وفقاً للمخطط فإن الشبكة ستخدم الصناعات من رأس الخير مروراً بالجبيل الصناعية وميناء الجبيل الصناعي والميناء التجاري.