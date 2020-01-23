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أخبار محلية > بالفيديو.. بعد أن ضبطته الدوريات الأمنية.. مقيم يحاول ابتلاع كمية من الحشيش أخفاها تحت لسانه
23/01/2020   1:37 م

بالفيديو.. بعد أن ضبطته الدوريات الأمنية.. مقيم يحاول ابتلاع كمية من الحشيش أخفاها تحت لسانه

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نحجت دوريات الأمن بمنطقة الرياض في إحباط محاولة مقيم ابتلاع كمية من الحشيش المخدر كان يخفيها تحت لسانه، وألقت القبض عليه، وضبطت ما معه من حشيش.

وكانت إحدى نقاط التفتيش التابعة للدوريات الأمنية استوقفت أحد المقيمين بعد أن اشتبهت به، فلاحظ رجال الدورية أنه وضع شيئاً تحت لسانه، وعندما اكتشف أمره حاول ابتلاعه، إلا أن رجال الأمن فطنوا لمحاولته فعاجلوه ومنعوه من ابتلاعه، ليكتشفوا أن ما حاول إخفاءه وابتلاعه ما هو إلا كمية من مادة الحشيش المخدر.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي سعود الشيباني عبر حسابه على “تويتر” المقيم وهو بين يدي رجال الدوريات، كما أظهر المقطع كمية الحشيش المضبوطة معه. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. بعد أن ضبطته الدوريات الأمنية.. مقيم يحاول ابتلاع كمية من الحشيش أخفاها تحت لسانه

أخبار محلية
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