أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مع أكاديمية شركة أبيات السعودية لمواد البناء، مذكرة تعاون، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التشييد والبناء، من خلال إقامة دورات تدريبية إلكترونية على منصة “دروب”.
ووقع الاتفاقية نائب مدير عام الصندوق لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد ومدير عام أكاديمية شركة أبيات عاصم الأنصاري، في مقر الصندوق بالرياض.
وتهدف المذكرة، إلى دعم تأهيل القوى العاملة الوطنية في قطاع البناء والتشييد، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال منصة “دروب”.
ويتيح “هدف” بموجب الاتفاقية، نشر الدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة من الأكاديمية على منصة “دروب”،وتطبيق معايير جودة قبول الدورات المعتمدة لدى “دروب”، بالإضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير الدورات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة “دروب”.
ويأتي برنامج “دروب”، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، بهدف تطوير مهارات الباحثين عن العمل والموظفين الراغبين بتحسين مستواهم الوظيفي، ورفع معدلات المشاركة في القطاع الخاص وحصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.وفق “أخبار 24”.
ويبدأ “دروب” بتقديم دورات تدريبية إلكترونية، تنتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام الدورة التدريبية فور إنهاء متطلباتها، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات.