نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بشكتاش التركي يوقف مفاوضاته مع “بريجوفيتش” .. والكشف عن السبب!
23/01/2020   1:33 م

بشكتاش التركي يوقف مفاوضاته مع “بريجوفيتش” .. والكشف عن السبب!

+ = -
482

كشفت تقارير صحفية تركية عن سبب توقف مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي الحالي.

وقالت الصحافة التركية أن صفقة انتقال اللاعب من الاتحاد إلى بشكتاش في طريقها للفشل بسبب المغالاة في الطلبات المالية من قبل بريجوفيتش.

وبحسب صحيفة “فانتك” التركية فأن اللاعب طلب الحصول على 1.5 مليون يورو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وهو ما تراه إدارة بشكتاش مُبالغ فيه.

وبحسب التقارير فإن إدارة نادي الاتحاد لا ترغب في بقاء اللاعب وتتمنى رحيله وتنتظر صول عرض له من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي بديل. وفق “المرصد”.

بشكتاش التركي يوقف مفاوضاته مع “بريجوفيتش” .. والكشف عن السبب!

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084496.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.