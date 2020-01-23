لوشيسكو يُسرّع قيد العليان

أوضحت لـ”الرياضية” مصادر خاصة أن إدارة الاحتراف في نادي الهلال تعمل على قدم وساق، من أجل قيد اللاعب مد الله العليان، المنتقل من نادي التعاون خلال الفترة الشتوية الجارية، في لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليتسنى له دخول اسمه في معسكر لقاء الشباب السبت المقبل في المباراة التي ستجرى في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حسب رغبة الروماني لوشيسكو.
وكانت إدارة نادي الهلال وقَّعت الأسبوع الماضي عقدًا مع العليان، عقب دخوله الفترة الحرة، على أن يلتحق بالفريق بدءًا من الموسم المقبل، إلا أن إدارة فهد بن نافل نجحت في مفاوضة إدارة التعاون، التي بدورها قبلت بالمفاوضات بعد التنازل عن اللاعب حسن كادش لمصلحتها، ليتم قيده في الفترة الشتوية الجارية.