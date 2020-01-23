تركي آل الشيخ يرد على رفض الأهلي المصري استقالته من الرئاسة الشرفية

أعرب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، عن سعادته البالغة ببيان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، الخاص برفض استقالته من منصب الرئيس الشرفي.
وكان الأهلي أصدر بيانا مساء الأربعاء، قال خلاله إنه “لم يعتد على قبول استقالة أو إقالة أي رئيس شرفي للنادي”، ردا على طلب تركي آل الشيخ بحسم استقالته من الرئاسة الشرفية في وقت سابق.
وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “الأخ الغالي محمود الخطيب (رئيس الأهلي) ومجلس إدارة المحترم، آلمني كثيرا ما مرت به علاقتي بالنادي إدارة وجمهور منذ عام ونصف”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “اليوم بعد بيانكم الغالي، تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين على عشق كيان الأهلي العظيم، الذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي ومجلس إدارته”.
وأكمل: “الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير ولكنها مسؤولية أكبر ولا مجال للوقيعة مرة أخري”.
واختتم بقوله: “إلى جماهير الأهلي الوفية يسعدني الانضمام لصفوفكم وخدمة نادينا بما يناسب تقاليد النادي، وبما يراعي الترابط والأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية، ادعوا لي فأنا محتاج لدعائكم”.