نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تركي آل الشيخ يرد على رفض الأهلي المصري استقالته من الرئاسة الشرفية
23/01/2020   1:32 م

تركي آل الشيخ يرد على رفض الأهلي المصري استقالته من الرئاسة الشرفية

+ = -
625

أعرب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، عن سعادته البالغة ببيان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، الخاص برفض استقالته من منصب الرئيس الشرفي.

وكان الأهلي أصدر بيانا مساء الأربعاء، قال خلاله إنه “لم يعتد على قبول استقالة أو إقالة أي رئيس شرفي للنادي”، ردا على طلب تركي آل الشيخ بحسم استقالته من الرئاسة الشرفية في وقت سابق.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “الأخ الغالي محمود الخطيب (رئيس الأهلي) ومجلس إدارة المحترم، آلمني كثيرا ما مرت به علاقتي بالنادي إدارة وجمهور منذ عام ونصف”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “اليوم بعد بيانكم الغالي، تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين على عشق كيان الأهلي العظيم، الذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي ومجلس إدارته”.

وأكمل: “الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير ولكنها مسؤولية أكبر ولا مجال للوقيعة مرة أخري”.

واختتم بقوله: “إلى جماهير الأهلي الوفية يسعدني الانضمام لصفوفكم وخدمة نادينا بما يناسب تقاليد النادي، وبما يراعي الترابط والأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية، ادعوا لي فأنا محتاج لدعائكم”.

تركي آل الشيخ يرد على رفض الأهلي المصري استقالته من الرئاسة الشرفية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084490.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.