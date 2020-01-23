الأهلي المصري يرد على استفسار آل الشيخ

رد مجلس إدارة الأهلي المصري، على استفسار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بشأن رئاسته الشرفية للأحمر.
وأكد الأهلي في بيان رسمي، اليوم، استمرار آل الشيخ في منصبه كرئيس شرفي للقلعة الحمراء.
وشهدت الساعات الماضية، خروج آل الشيخ ببيان نشره عبر حسابه على “فيس بوك”، طالب فيه بموقف رسمي وحاسم من إدارة الأهلي، بشأن قبول اعتذاره أو استمراره رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء.
وجاء نص بيان الأهلي كالآتي: “إدارة الأهلي تتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، وتؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها من الرئاسة الشرفية للنادي، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ، كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته”.
وكشف: “لقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي، ويعكس ما يقدمه الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره”.