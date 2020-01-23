تقرير برتغالي يبعد ثلاثي النصر

كشفت لـ”الرياضية” مصادر خاصة عن أن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، اعتمد على تقرير مواطنه بازيل روبيرو، طبيب النادي، الذي أوصى بعدم الزج بالثلاثي عبد الله مادو وحمد المنصور وعبد الفتاح آدم في مواجهة الفريق غدًا أمام الاتفاق في الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التقرير البرتغالي يكشف عن عدم جاهزية الثلاثي جراء الإصابات التي لحقت بهم أخيرًا.
من جانبهم، يغادر لاعبو الفريق مساء اليوم بعد الحصة التدريبية الأخيرة لهم إلى مدينة الدمام، على أن يعود الجميع بعد نهاية المباراة مباشرة إلى الرياض.