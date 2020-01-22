النيجيري “عيسى آليو ” شعلاوياً

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أنهت إدارة النادي إجراءات توقيع عقد المحترف النيجيري ” عيسى آليو ” القادم من نادي ألميريا الإسباني ، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ : فهد بن عبدالله الطفيل ، و بحضور وكيل أعمال اللاعب .
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