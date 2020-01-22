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اخبار رياضية > النيجيري “عيسى آليو ” شعلاوياً
22/01/2020   11:37 م

النيجيري “عيسى آليو ” شعلاوياً

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أنهت إدارة النادي إجراءات توقيع عقد المحترف النيجيري ” عيسى آليو ” القادم من نادي ألميريا الإسباني ، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ : فهد بن عبدالله الطفيل ، و بحضور وكيل أعمال اللاعب .

 

النيجيري “عيسى آليو ” شعلاوياً

اخبار رياضية
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