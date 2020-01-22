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أخبار الخرج > بالصور.. #شباب_الشعلة يواصل تدريباته لملاقاة البجادية
22/01/2020   11:28 م

بالصور.. #شباب_الشعلة يواصل تدريباته لملاقاة البجادية

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واصل فريق درجة الشباب لكرة القدم بنادي #الشعلة تدريباته الاعتيادية وذلك على الملعب الرديف بالنادي استعدادًا لمُلاقاة نادي #البجادية ضمن تصفيات بطولة المملكة لدرجة الشباب .

بالصور.. #شباب_الشعلة يواصل تدريباته لملاقاة البجادية

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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