أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض -اليوم (الأربعاء)- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على شخصين، وذلك في إطار المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال.
وأوضح أن المقبوض عليهما -وهما مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر- تورطا في الترويج لبيع أوراق قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي تقارب المليون دولار.
وأشار إلى أن الإطاحة بالجانيين كانت في كمينٍ محكم نفذته الدوريات الأمنية، حيث أوقِفا واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية.
وفي سياق متصل، نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، لقطات من عملية القبض على المحتالَين، اللذين ظهرا مكبلين بالأغلال، كما عرضت اللقطات “أوراقاً سوداء” كان الجانيان يستخدمانها في النصب وإيهام الضحايا كذباً بإمكانية تحويلها إلى دولارات. وفق “أخبار 24”.
وأفاد العقيد محمد الصالحي بأن المتهمَين أوهما الضحايا أن الأوراق -وعددها مليون ورقة- تحتاج لمواد كيميائية خاصة لغسلها وتحويلها إلى دولارات، مؤكداً أن الأوراق ليست سوى أوراق عادية.