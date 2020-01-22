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أخبار المناطق > “التجارة” تشهّر بصاحب منشأة عرضت سلعاً غذائية منتهية الصلاحية في الرياض
22/01/2020   11:24 م

“التجارة” تشهّر بصاحب منشأة عرضت سلعاً غذائية منتهية الصلاحية في الرياض

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شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الأربعاء)، بمواطن صاحب منشأه تجارية تختص بتجارة المواد الغذائية، وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية في المجمعة.

جاء ذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الجزائية بالرياض بفرض غرامة مالية على صاحب المنشأة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

يشار إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تشهّر بصاحب منشأة عرضت سلعاً غذائية منتهية الصلاحية في الرياض

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