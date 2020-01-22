أمير الرياض: ولي العهد يقدّر لرجال الأعمال دورهم المهم في اقتصاد البلد ويعدّه عموداً من أعمدته

أكد أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر ، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقدر لرجال الأعمال دورهم المهم في اقتصاد البلد، ويعدّه عموداً من أعمدته، التي ترسمها الدولة.
وأوضح أن رجل الأعمال هو من يرسم الخطوات ويضع لها الخطوط في مواقعها، كما يُعد اليوم المسؤول الأول عن الاقتصاد والعنصر المهم في تحريك التنمية في الوطن، ليجعل صورتها أمام العالم مضيئة وتسير نحو أهداف كبيرة.
وأضاف، خلال كلمته بمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، أن الوطن حينما يحتاج إلى من يقف معه ويبحث عن الفكر والتوجه والرأي السديد، يلتفت إلى رجل الأعمال الذي عمل واجتهد وأصبح ركناً أساسياً من أركان التنمية.وفق “أخبار 24”.