أعلنت وزارة الصحة -اليوم (الأربعاء)- بدء تطبيق إجراءات وقائية لمنع وفادة فايروس “كورونا الجديد” المتفشي في الصين إلى المملكة.
وأكدت الوزارة أنها تنسق مع منظمة الصحة العالمية لمراقبة الوضع الوبائي للمرض.
وأضافت أنها تنسق كذلك مع هيئة الطيران المدني لتقييم حركة السفر المباشرة وغير المباشرة إلى الصين؛ لتوفير معلومات عن الأشخاص الذين قد يسافرون إلى المدن المسجل فيها إصابات. وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن المعلومات المتاحة تشير إلى أن المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس مرتبطة بالسفر من المناطق التي يسري فيها المرض وإليها.