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أخبار محلية > بالفيديو.. “الشورى” يدرس توصية برفض بلاغات تغيب المرأة البالغة 21 عاماً
22/01/2020   11:22 م

بالفيديو.. “الشورى” يدرس توصية برفض بلاغات تغيب المرأة البالغة 21 عاماً

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تدرس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى التوصية المقدمة إلى وزارة العدل برفض بلاغات التغيب المرفوعة على المرأة التي بلغت 21 عاماً من عمرها، والتي تُعد التوصية الأولى من نوعها في تاريخ المجلس.

وتحدّثت الكاتبة لمياء الإبراهيم إلى قناة “الإخبارية”، اليوم الأربعاء، عن التوصية المقدمة من عضوتين بمجلس الشورى بهذا الشأن، لافتةً إلى أن بلاغات التغيب تتناقض مع تمكين المرأة وحرية تنقلها.

وأضافت: جاءت التوصية بناءً على عدم نقض وتعارض الأنظمة مع بعضها البعض، وذلك وفقاً لتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية الجديدة، إلى جانب منح المرأة حقوقاً مساوية للرجل، دون تمييز في إصدار الجواز والسفر ومحل الإقامة. وفق “أخبار 24”.

وتابعت: تناقض تلك الحقوق استمرار وزارة العدل في قبول دعاوى التغيب ضد النساء، حيث تم رصد قضايا تتعرض فيها نساء للظلم نتيجة قبول الوزارة تلك الدعاوى.

بالفيديو.. “الشورى” يدرس توصية برفض بلاغات تغيب المرأة البالغة 21 عاماً

أخبار محلية
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