النخيل يغير اسمه «بيشة».. ويدشن شعاره الجديد

دشَّن نادي بيشة “درجة ثالثة” شعاره الجديد بعد اعتماد انتقال الاسم من “نادي النخيل” إلى “نادي بيشة” بحضور محافظ بيشة محمد بن سبرة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وأوضح رئيس النادي عبدالعزيز الجديع أن الشعار الجديد احتوى على مدلولات منها جبل الصايرة، وسد الملك فهد، والنخلة، وكرة قدم.
وقال: “الشعار هو انطلاق للهوية الجديدة للنادي بحلة جديدة ومميزة مع الحفاظ على عناصره الأصيلة التي تعكس تاريخه العريق، لتواكب تطلعات مجلس الإدارة وأهالي بيشة على الصعد الرياضية والثقافية والاجتماعية”. وفق “الرياضية”.
وتأسس نادي بيشة “النخيل سابقاً” عام 1383هجري على يد مجموعة من شباب بيشة ويعد من أقدم أندية المنطقة الجنوبية للنادي مجموعة من الألعاب منها القدم، الطائرة، اليد، ألعاب القوى.
ومن أبرز اللاعبين الذين لعبوا له فهد الهريفي، حسين البيشي، تركي الزياد، مشبب زياد، جفين البيشي.