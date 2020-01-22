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اخبار رياضية > أول تعليق من وليد الفراج بعد تأهل الأخضر الأولمبي لطوكيو!
22/01/2020   11:17 م

أول تعليق من وليد الفراج بعد تأهل الأخضر الأولمبي لطوكيو!

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علق الإعلامي وليد الفراج على تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أوزباكستان بهدف دون مقابل في نصف نهائي بطولة آسيا المؤهلة للأولمبياد.

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي “تويتر” : الله ، الله ، الله ، عدنا إلى الأولمبياد بعد غياب 24 عاما ، ألف مبروك لكل لاعبي المنتخب الأولمبي ومدربهم المواطن ولاتحاد كرة القدم ولرئيس اللجنة الأولمبية ، 2020 مواريها خير بإذن الله. وفق “المرصد”.

 

أول تعليق من وليد الفراج بعد تأهل الأخضر الأولمبي لطوكيو!

اخبار رياضية
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