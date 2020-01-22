أول تعليق من وليد الفراج بعد تأهل الأخضر الأولمبي لطوكيو!

علق الإعلامي وليد الفراج على تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أوزباكستان بهدف دون مقابل في نصف نهائي بطولة آسيا المؤهلة للأولمبياد.
وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي “تويتر” : الله ، الله ، الله ، عدنا إلى الأولمبياد بعد غياب 24 عاما ، ألف مبروك لكل لاعبي المنتخب الأولمبي ومدربهم المواطن ولاتحاد كرة القدم ولرئيس اللجنة الأولمبية ، 2020 مواريها خير بإذن الله. وفق “المرصد”.
الله 🇸🇦
الله 🇸🇦
الله 🇸🇦
عدنا الى الأولمبياد بعد غياب 24 عاما ، الف مبروك لكل لاعبي المنتخب الاولمبي ومدربهم المواطن ولاتحاد كرة القدم ولرئيس اللجنة الاولمبية ، 2020 مواريها خير بإذن الله 💚🇸🇦🇸🇦🇸🇦#طوكيو_2020 #AFCU23#السعوديه_اوزباكستان pic.twitter.com/n6SKKwWEJw
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 22, 2020