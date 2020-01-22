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أخبار المناطق > المعلم أحمد الطريف يبتكر برنامجاً لتطوير الألعاب الرياضية
22/01/2020   11:08 م

المعلم أحمد الطريف يبتكر برنامجاً لتطوير الألعاب الرياضية

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أستطاع معلم التربية البدنية في مدارس محافظة عنيزة بمنطقة القصيم الأستاذ أحمد محمد الطريف . أن يقدم نموذجاً إيجابياً للغاية في دعم رياضة الألعاب المختلفة للناشئين والمبتدئين . وذلك في لعبة كرة السلة .

حيث أستشعر الأستاذ أحمد الطريف أهمية التشجيع الذي أعلنته الدولة – أيدها الله – ممثلة في هيئة الرياضة . في دعم مختلف الألعاب الفردية والجماعية في الأندية .

وأستطاع الأستاذ أحمد الطريف بإمكانيات مادية محدودة للغاية . وعزيمة و إخلاص كبير أن يأسس فريق قوي ومتميز من الناشئين في لعبة كرة السلة . وأن يحوز على مراكز متقدمة في مسابقات رياضية تعليمية .

هذا النموذج وهذه التجربة التي قدمها وأبدع بها كثيراً الأستاذ أحمد بن محمد الطريف . تستحق أن نتوقف عندها كثيراً ويجب أن تستفيد منها الهيئات والأندية والاتحادات الرياضية . حيث أنها ستدعم بشكل كبير القدرات والمنافسات الرياضية وتقوي كثيراً المستوى الرياضي السعودي بمختلف الألعاب والمنافسات .

المعلم أحمد الطريف يبتكر برنامجاً لتطوير الألعاب الرياضية

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