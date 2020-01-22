الجاني نقل المتوفاة للمستشفى.. تفاصيل إصابات جريمة إطلاق النار على سيارة عائلية بالظهران (فيديو)

نشرت قناة “الإخبارية” -اليوم (الأربعاء)- تفاصيل جديدة حول قضية إطلاق مواطن ثلاثيني النار على سيارة عائلية في حي الفاخرية بالظهران، ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين إضافة إلى سائق السيارة.
وأوضحت أن مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر استقبل إحدى الفتيات الثلاث، حيث نقلها الجاني وأسعفها للمستشفى ولكنها فارقت الحياة بعد ما يزيد على ساعتين من التدخّل الجراحي، وأُديت صلاة الميت عليها عقب صلاة عصر اليوم.
وأضافت أن الفتاتين الأخريين وسائق المركبة الهندي نقلوا إلى مستشفى قوى الأمن، وكانت إصابة إحدى الفتاتين بسيطة، في حين دخلت رصاصة من أعلى فم الفتاة الثالثة وتضررت فقرتان في رقبتها واستقرّ جزء من الرصاصة داخل جسمها. وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص سائق المركبة الهندي (40 عاماً) فقد أصيب برصاصة دخلت في الجهة اليسرى لوجهه واستقرت في الجهة اليمنى، ويُتوقّع أن تجرى له عملية جراحية خلال أسبوع لإزالة الرصاصة.
فيديو | الجهات الأمنية توقف مواطن أطلق النار على مركبة عائلية في #الدمام.. ومراسل #الإخبارية يوضح تفاصيل الحادث pic.twitter.com/5LsIwY8eKH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 22, 2020