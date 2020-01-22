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اخبار رياضية > أمير الباحة يقدم دعمًا سخيًا لنادي العين للمرة الثالثة
22/01/2020   4:24 م

أمير الباحة يقدم دعمًا سخيًا لنادي العين للمرة الثالثة

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أعلنت إمارة منطقة الباحة أن الأمير الدكتور حسام بن سعود قدم دعمًا سخيًا لنادي العين، للمرة الثالثة خلال أقل من أربعة شهور.

ويحتل العين المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى بفارق الأهداف مع تبقي مباراة له، خلف القادسية المتصدر برصيد 40 نقطة، ويواجه الخليج اليوم على ملعب مدينة الملك سعود بالباحة، مؤملاً تحقيق الفوز واعتلاء الصدارة.

وعبر أمير الباحة عن أمله أن يساهم هذا الدعم النوعي الفريق على المضي قدمًا في مسيرته بالدوري.

كان الأمير حسام قد استقبل مؤخرًا رئيس وإدارة العين والجهاز الفني واللاعبين، معبرًا عن أمله أن يصعد أحد أندية الباحة لدوري المحترفين، تنميةً ورفدًا لاقتصاد المنطقة. وفق “أخبار 24”.

أمير الباحة يقدم دعمًا سخيًا لنادي العين للمرة الثالثة

اخبار رياضية
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