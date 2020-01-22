بالفيديو.. لحظة انطلاق صافرات الإنذار بمدينة الدمام ظهر اليوم

أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة انطلاق صافرات الإنذار ظهر اليوم الأربعاء بمدينة الدمام، والتي كانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أعلنت عن تجربتها اليوم.
ويسمع في الفيديوهات التي جرى تصويرها من مواقع متفرقة بالدمام، صوت الصافرات وهو يغطي كافة المناطق المحيطة.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني نشرت “فيديوجرفيك” يوضح نغمات صافرات الإنذار ومدلولاتها، حيث تشير النغمة الأولى للتحذير، وهي ثابتة متقطعة وتستمر لمدة دقيقة وتدل على الإنذار المبكر لقرب وقوع الخطر. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن النغمة الثانية، وهي نغمة مموجة تستمر لمدة دقيقة وتدل على الوقوع الفعلي للخطر، أما النغمة الثالثة للأمان، وهي عبارة عن نغمة مستمرة لمدة دقيقة وتدل على زوال الخطر.
الحمدلله لك يارب على الأمن والأمان .. اللهم اجعلها تجارب فقط واحفظ مملكتنا وسخر ملوكنا لما فيه خير من صلاح العباد pic.twitter.com/2zxlRuQTqz
— غموض💕 (@amooon9786) January 22, 2020
#تجربة_صافرات_الإنذار#الدمام pic.twitter.com/2L2TTqc0gi
— عقيل العقيل (@AqeelAl3qeel) January 22, 2020
#الدمام
😥😥 pic.twitter.com/UhCvZMkl3U
— طراد الشهراني (@TradMatar) January 22, 2020