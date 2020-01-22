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اخبار رياضية > بالفيديو.. لحظة انطلاق صافرات الإنذار بمدينة الدمام ظهر اليوم
22/01/2020   4:22 م

بالفيديو.. لحظة انطلاق صافرات الإنذار بمدينة الدمام ظهر اليوم

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أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة انطلاق صافرات الإنذار ظهر اليوم الأربعاء بمدينة الدمام، والتي كانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أعلنت عن تجربتها اليوم.

ويسمع في الفيديوهات التي جرى تصويرها من مواقع متفرقة بالدمام، صوت الصافرات وهو يغطي كافة المناطق المحيطة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني نشرت “فيديوجرفيك” يوضح نغمات صافرات الإنذار ومدلولاتها، حيث تشير النغمة الأولى للتحذير، وهي ثابتة متقطعة وتستمر لمدة دقيقة وتدل على الإنذار المبكر لقرب وقوع الخطر. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن النغمة الثانية، وهي نغمة مموجة تستمر لمدة دقيقة وتدل على الوقوع الفعلي للخطر، أما النغمة الثالثة للأمان، وهي عبارة عن نغمة مستمرة لمدة دقيقة وتدل على زوال الخطر.

 

بالفيديو.. لحظة انطلاق صافرات الإنذار بمدينة الدمام ظهر اليوم

اخبار رياضية
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