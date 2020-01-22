استعرض تقرير مصور ملامح من مسيرة حياة شاب باكستاني ولد ونشأ وعاش في المملكة وتعلم لغة أهلها ولهجتهم، واكتسب ثقافتهم وطباعهم.
وأشار التقرير الذي أعده برنامج “اليوم” على قناة الإخبارية، إلى جوانب من سيرة الشاب ويدعى سلمان عمراني وهو في الثلاثينيات من العمر، وولد في العاصمة الرياض وتلقى تعليمه بها، مارس فيها عدداً من الأعمال الصغيرة عندما اضطر لذلك بعد عودة والده إلى باكستان وتركه مع والدته في الرياض.
وروى سلمان بعضاً من تجاربه في الحياة التي بدأت منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره، حيث مارس بيع “المساويك” في البطحاء وعمل في تجارة الملابس المستعملة بالحراج، وسائقاً لدى إحدى الجمعيات الخيرية، ومواصلته تعليمه إلى أن أصبح مدرباً للتنمية البشرية.
وفق “أخبار 24”.