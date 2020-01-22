شاهد.. مصري بعمر 75 عاما يحترف كرة القدم بأحد الأندية الرياضية

وقع لاعب كرة قدم مصري يدعى عز الدين بهادر (75 عاما) عقدا احترافيا مع أحد الأندية المصرية للانتقال إليه، ليصبح أكبر اللاعبين سنا بالعالم.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن قيد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بنادي 6 أكتوبر الذي ينشط بالقسم الثالث بالدوري.
ويسعى اللاعب للدخول إلى موسوعة “جينيس” العالمية للأرقام القياسية، مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات، حيث تم توجيه الدعوة لمندوبي الموسوعة لحضور المباريات لتحقيق اشتراطات تحقيق الرقم القياسي.
وقال مجدى عبدالغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين المصرية، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن قيد عز الدين بهادر من الناحية القانونية سليم ولا يوجد سقف للسن لدى قيد اللاعبين فى قوائم الأندية بدوري القسم الثالث، مشيرا إلى أن قيده في “الميركاتو الشتوي” على سبيل دعم ومساندة اللاعب في الدخول لموسوعة جينيس للقب أكبر لاعب في العالم.
يذكر أن أكبر لاعب في العالم وهو الياباني “كازويوشي ميورا” البالغ (53 عاما)، مدد عقده مع ناديه الياباني “يوكوهاما اف سي” للمرة الثالثة، فيما يسعى بهادر لضرب هذا الرقم.
وفق “أخبار 24”.