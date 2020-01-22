حذر مستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية الأسر من عدم الانتباه لأبنائهم الرضع وترك أطفالهم الأكبر منهم بالتواجد معهم بغرض اللهو، مشيراً إلى العديد من الحوادث والمآسي التي سجلت في طوارئ المستشفى ضيحتها الأطفال الرضع.
وأشار استشاري الجهاز الهضمي بالمستشفى الدكتور موسى الخرمي إلى نجاح فريق طبي، بمشاركة استشاري الصدر الدكتور محمد إسحاق، في استخراج مشبك من رئة رضيع عمره أقل من 35 يوماً، تسببت في الحادثة أخته الكبرى التي تبلغ من العمر 3 سنوات.
وأوضح المستشفى، أن حـادثة الرضيع الأخيرة ليست الوحيدة التي استقبلها قسم الطوارئ بالمستشفى، لافتا إلى إنقاذ العديد من الحالات، بينها استخراج بطارية من مريء طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
وفق “أخبار 24”.