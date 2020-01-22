خمسيني خرج إلى مكة منذ 4 أشهر ولم يعد.. وأسرته تناشد البحث عنه

خرج مواطن خمسيني من منزل ذويه بقرية دفاق بمكة المكرمة قبل نجو 4 أشهر، ولم يعد حتى الآن، حيث بحث عنه أقاربه طيلة هذه الفترة غير أنهم لم يعثروا له على أثر.
وقالت أسرة المفقود ويدعى “صقير بن فتى سفر القارحي” (55 عاماً) إنه خرج من المنزل بتاريخ 2 /2/ 1441، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أنه يعاني اعتلالات نفسية.
وأبانت أنه درج على الذهاب إلى الحرم المكي الشريف بين كل فترة وأخرى، ويعود إلى المنزل، غير أنه لم يعد هذ المرة، لافتة إلى أنها بحثت عنه في الحرم والمستشفيات ولم يتوصلوا لشيء.
وأشارت الأسرة إلى أنها فتحت بلاغاً بفقدانه لدى شرطة الكعكية، وأنه لا يزال البحث عنه متواصلاً، داعية كل من لديه معلومة عن المفقود التواصل مع الشرطة.