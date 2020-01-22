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أخبار محلية > محامٍ سعودي يروي تجربته في العمل كحارس أمن.. ويكشف معاناة منسوبي هذا القطاع (فيديو)
22/01/2020   8:28 ص

محامٍ سعودي يروي تجربته في العمل كحارس أمن.. ويكشف معاناة منسوبي هذا القطاع (فيديو)

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روى شاب سعودي يعمل محامياً تجربته في العمل سابقاً كحارس أمن، كاشفاً عن المشاكل والمعاناة التي يمر بها منسوبو هذا القطاع.

وقال الشاب نايف الأحمري في لقائه ببرنامج “تم” على قناة “SBC”، إن هذه الوظيفة صعبة جداً ولكن للأسف ليس لها مستقبل، كما أن حراس الأمن لا يستطيعون تأمين يومهم؛ فبعضهم لا يجد ثمن البنزين أو السكن، ويضطر للمبيت في مقر عمله.

وأضاف الأحمري أن أكبر معاناة يواجهها منسوبو الحراسات الأمنية هي قلة الرواتب وعدم وجود تأمين طبي أو توفير فئة تأمين ضعيفة لا تفي بالغرض، بالإضافة إلى ضعف التدريب وعدم تطوير الموظف من نفسه. وفق “أخبار 24”.

وتحدث عن تجربته من حارس أمن إلى محامٍ، مبيناً أنه أدرك ألا مستقبل لتلك الوظيفة فقرر إكمال تعليمه المدرسي، وبعدها استقال من وظيفته والتحق بالجامعة وتخرج في قسم القانون، وهو الآن يعمل محامياً متدرباً وقريباً سيفتتح مكتب المحاماة الخاص به.

 

محامٍ سعودي يروي تجربته في العمل كحارس أمن.. ويكشف معاناة منسوبي هذا القطاع (فيديو)

أخبار محلية
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