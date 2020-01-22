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أخبار محلية > وزير المالية يتوقع عجزاً أقل في الميزانية المقبلة بسبب طرح اكتتاب أرامكو
22/01/2020   8:27 ص

وزير المالية يتوقع عجزاً أقل في الميزانية المقبلة بسبب طرح اكتتاب أرامكو

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أكد وزير المالية محمد الجدعان أن طرح أسهم أرامكو الشهر الماضي سيقلص عجز الميزانية نهاية العام عن المتوقع المعلن عنه في ديسمبر الماضي، مبيناً أن الحكومة توقعت عجزاً مقداره 187 مليار ريال في ميزانية 2020.

وقال الجدعان في مقابلة مع “رويترز”، إن المملكة ستضخ عوائد اكتتاب أرامكو التي بلغت حوالي 30 مليار دولار، الذي انتهى نهاية العام الماضي، في الاقتصاد السعودي على مدى عدة سنوات، وستدعم قطاع الصناعة الوطنية الجديدة والقائمة، بما فيها صناعات الدفاع.

وأضاف أن التركيز الشديد سوف ينصب على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يشمل التركيز على السياحة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا والقطاع المالي. وفق “أخبار 24”.

كما توقع أن تكون أسعار النفط أفضل في 2020 بسبب الطلب القوي واتفاقيات خفض الإنتاج، وتراجع التوترات التجارية.

وزير المالية يتوقع عجزاً أقل في الميزانية المقبلة بسبب طرح اكتتاب أرامكو

أخبار محلية
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