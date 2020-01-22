باستعمال الشماغ.. ممرضة سعودية تنقذ عائلة تعرضت لحادث في حفر الباطن

تمكنت ممرضة سعودية من إنقاذ حياة عائلة (أم وطفلة وشاب)، أول أمس الإثنين، بعد أن تعرضوا لحـادث انقلاب مروع، راح ضحيته طفل، على طريق حفر الباطن.
وقال زوج الممرضة التي تعمل مشرفة لقسم الاتصال في مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، وتدعى مريم الشمري، وفقاً لـ”المواطن”، إنهما تفاجآ في طريقهما إلى حفر الباطن بوقوع حـادث انقلاب سيارة لعائلة مكونة من 6 أشخاص، مبيناً أنهما توقفا على الفور وقامت زوجته بإسعافهم بأدوات بدائية كانت معهما.
وأضاف أن زوجته توجهت إلى الأم التي أُصيبت بكسر في الرجل اليمنى ونزيف حاد، وقامت بوضع شماغ على النزيف وتم ربطه جيداً بعد أن وضعتها على أرض مستوية، وبعدها أسعفت يد طفلة كانت مصـابة بنزيف أيضاً، وأسعفت شاباً كانت إصـابته في الساق.
ولفت إلى أنهما لم يكن معهما سوى أشياء بدائية قاما باستخدامها لإنقاذ حياة المصابين وتخطي الإصابة الخطرة لحين حضور الهلال الأحمر.