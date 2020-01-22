بالفيديو.. “الجبير” يتحدث أمام البرلمان الأوروبي عن موقف المملكة من قطر وتركيا

تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس (الثلاثاء)، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، التي عقدت جلسة خاصة لإجراء نقاش عام حول العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي؛ موضحاً موقف المملكة من عدة قضايا محلية وإقليمية.
وحول الموقف من قطر قال الجبير: “إن على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم وإن المملكة عملت على الحفاظ قدر الإمكان على سير أداء مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف بالقول: “إن قطر تدعم تمويل جماعات متطرفة مثل تنظيم حزب الله وإن لدينا مشاكل مع قطر لأنها تتدخل في شؤوننا، وإن وسائل إعلامها هي منار لترويج خطاب الكراهية”. وفق “أخبار 24”.
وحول علاقات المملكة مع أنقرة، قال الجبير: “إن تركيا دولة مهمة ونقيم معها علاقات اقتصادية جدية، ولكنها تتدخل في شؤون سوريا وفي شؤون ليبيا، ونحن نأمل مواصلة العلاقات معها، وأن تكون عضواً مسؤولاً يسهم في الاستقرار”.
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير: علاقتنا مع #تركيا قائمة ولدينا علاقات تجارية معها و تدخلاتها في #سوريا و #ليبيا تقلقنا pic.twitter.com/nZiTpUz8R2
— العربية (@AlArabiya) ٢١ يناير ٢٠٢٠
#انفوجرافيك_الخارجية| الوزير #عادل_الجبير يعلّق..
ما زالت #قطر_تدعم_الإرهاب وتنشر الكراهية pic.twitter.com/Ow74to5kqI
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢١ يناير ٢٠٢٠