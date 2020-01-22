نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. نائب وزير التعليم: مشكلة “سفير 2” ستحل خلال أسبوعين.. وهذه حقيقة طرد المبتعثين من ملحقية واشنطن
22/01/2020   8:25 ص

بالفيديو.. نائب وزير التعليم: مشكلة “سفير 2” ستحل خلال أسبوعين.. وهذه حقيقة طرد المبتعثين من ملحقية واشنطن

+ = -
885

أكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، أن أزمة نظام “سفير 2” سيتم حلها خلال أسبوعين، موضحاً حقيقة ما تردد عن طرد المبتعثين من الملحقية السعودية في واشنطن.

وقال المرزوقي في لقاء ببرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، إن برنامج سفير 2 ليس سيئاً بدليل إنجازه آلاف الطلبات، مبيناً أن أي برنامج يطلق لا تكتشف مشاكله إلا بعد التشغيل، وأن برنامج “سفير 1” لم يتوقف ولا يزال يعمل والطلبات تنفذ عبر البرنامجين.

وأشار إلى أن البرنامج أجري عليه العديد من الاختبارات ومشاكله حتى الآن تقنية فقط وسيتم حلها خلال أسبوعين، مقدماً اعتذاره لكل الطلاب المبتعثين الذين تضرروا من التأخير في الرد على طلباتهم، وأنه يتحمل المسؤولية كافة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح المرزوقي حقيقة طرد الطلاب المبتعثين من ملحقية واشنطن، مبيناً أنه متواجد هناك وما حدث أن الموظفين كانوا في فترة راحة تستلزم خروج الجميع من الملحقية، وبعد انتهاء فترة الراحة سيعودون لمواصلة أعمالهم واستقبال شكاوى المبتعثين.

 

بالفيديو.. نائب وزير التعليم: مشكلة “سفير 2” ستحل خلال أسبوعين.. وهذه حقيقة طرد المبتعثين من ملحقية واشنطن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885084305.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.