توفي رجل أمن بشكل مفاجئ وهو في طريق عودته من مكة المكرمة إلى عرعر بعد أداء العمرة، أمام زوجته وأولاده الذين كانوا برفقته، فيما قدّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد تعازيه لذويه.
وذكرت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن المقدم نواف بن فضل السلطاني مدير الأمن والسلامة بالدفاع المدني، أوقف سيارته بجانب الطريق خلال عودته من مكة وفارق الحياة، وكان ذلك أمام أسرته التي عاشت في أوقات عصيبة جراء الحـادثة.
من جانبه، زار أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء، داعياً الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، فيما أعرب ذوو المقدم السلطاني عن شكرهم لأمير المنطقة على مواساته.