بالفيديو.. رئيس “اتحاد القدم” الأسبق يروي واقعتين جمعته بالملك فهد والملك فيصل حينما كان لاعباً

روى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبق أحمد عيد، قصة الصورة التي جمعته بالملك فهد بن عبدالعزيز، وحكاية القلم الذي أهداه له الملك فيصل وما زال يحتفظ به حتى الآن.
وقال أحمد عيد في لقائه ببرنامج “وينك”، إن الملك فهد حينما كان وزيراً للداخلية انتدب لحضور إحدى المباريات النهائية لتسليم الكأس للفريق الفائز، ويومها فاز فريقه الأهلي على الوحدة وتسلم الكأس من الملك فهد وكان هذا اللقاء الأول بينهما.
وأضاف أنه في اليوم الذي افتتح فيه استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض حضر الملك فيصل الافتتاح، وكان هو (أحمد عيد) آخر مَن استلم الكرة وذهب بها إلى الملك فيصل للتوقيع عليها، فوقّع عليها وأهداه القلم الذي استخدمه في التوقيع، مبيناً أنه ما زال يحتفظ بالكرة والقلم حتى اليوم. وفق “أخبار 24”.
#فيديو
الكابتن #أحمد_عيد يروي قصة صورته مع الملك فهد رحمه الله..#برنامج_وينك#خليجية pic.twitter.com/dDQ8o0tuSi
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ٢١ يناير ٢٠٢٠
#فيديو
الكابتن #أحمد_عيد يروي قصة “قلم الملك فيصل” الذي لازال يحتفظ فيه، والكرة الموقعة من الملك فيصل رحمه الله..#برنامج_وينك#خليجية pic.twitter.com/l8Kf86zNfq
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ٢١ يناير ٢٠٢٠