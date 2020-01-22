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اخبار رياضية > بعد تغريدته عن “الطعمية”.. نائب رئيس نادي أبها يرد على اتهامه بالسخرية من لاعب مصري
22/01/2020   8:22 ص

بعد تغريدته عن “الطعمية”.. نائب رئيس نادي أبها يرد على اتهامه بالسخرية من لاعب مصري

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رد نائب رئيس نادي أبها، عبدالعالي الحربي، على موجة الانتقادات التي وجهت له واتهامه بالسخرية من لاعب مصري؛ إثر تعليق الحربي على رحيل اللاعب المصري عن الفريق والتعاقد مع لاعب أردني.

وكان الحربي قد علق على رحيل المصري أحمد مصطفى من أبها إلى العدالة والتعاقد مع الأردني معاذ عفانة بتغريدة قال فيها: “وداعاً للطعمية.. مرحباً ألف للمنسف”.

ورد نائب رئيس نادي أبها على الانتقادات الموجهة قائلاً: “بعد أن هدأت العاصفة.. أؤكد بأن تغريدتي السابقة بخصوص اللاعب أحمد مصطفى لم يكن هدفها الإساءة أو التقليل من مكانة اللاعب”. وفق “أخبار 24”.

وأكد الحربي أن التغريدة خرجت بشكل أحجية وأسيء فهمها بشكل سلبي لم يكن يتوقعه، مشدداً على حبه وتقديره لأحمد مصطفى وللشعب المصري الذي وصفه بالشقيق.

بعد تغريدته عن “الطعمية”.. نائب رئيس نادي أبها يرد على اتهامه بالسخرية من لاعب مصري

اخبار رياضية
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