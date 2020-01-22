توقيف مواطن أطلق النار على سيارة عائلية وتسبب في وفاة فتاة وإصابة اثنتين بالظهران

أعلن المتحدث الأمني باسم شرطة المنطقة الشرقية عن توقيف الجهات الأمنية – صباح أمس (الاثنين) – شخصاً أطلق النار على سيارة عائلية خاصة.
وأوضح أن مطلق النار – وهو مواطن ثلاثيني – ارتكب جريمته في حي الفاخرية بمدينة الظهران.
وأفاد بأن إطلاق النار أسفر عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين – جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر – كما أصيب سائق المركبة وهو وافد من الجنسية الهندية. وفق “أخبار 24”.
وتابع المتحدث الأمني بأن المختصين في الشرطة اتخذوا الإجراءات اللازمة، ونُقل المصابون إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، كما أحيل المتهم وملف القضية إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.